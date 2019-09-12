Месси: "У меня коварная травма. Вернусь на поле только когда не будет риска рецидива"

Теги барселоналионель месситравмы

Месси: "У меня коварная травма. Вернусь на поле только когда не будет риска рецидива"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал о своей травме, из-за которой он пропустил начало сезона.

"Мне уже лучше. Очень неприятное повреждение, потому что я получил его на первой же тренировке после отпуска. Восстанавливался 15 дней и усугубил травму на одной из тренировок перед матчем с "Бетисом". Теперь я выбыл на более длительный срок и не могу вернуться до сих пор.

Врачи сказали, что это непростая и очень коварная травма. Со мной подобное произошло впервые. Сейчас я спокоен, вернусь на поле только когда не будет риска рецидива. Когда почувствую, что мне ничто не угрожает. Пока я тренируюсь один. Не знаю точных сроков восстановления, я прохожу тесты. С "Валенсией" я не сыграю. Посмотрим, удастся ли мне вернуться в строй к матчам с "Боруссией" и "Гранадой", - цитирует Месси Sport.es.

Напомним, что аргентинец травмировался в начале августа. Изначально ожидалось, что он вернётся в строй через несколько недель, однако уже находится в лазарете более месяца.

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