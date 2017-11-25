Месси: "У нас с Роналду нет никаких отношений"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопрос, возможна ли дружба между ним и нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

"Дружба возникает в процессе того, как проводишь вместе с человеком какое-то время, вы узнаёте друг друга. У нас с Роналду нет никаких отношений. Мы видимся и общаемся преимущественно только на церемониях вручения наград. В такие моменты всё хорошо, а в другое время мы с ним не пересекаемся" - приводит слова 30-летнего аргентинца Marca.

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