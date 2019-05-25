Месси у себя дома встретился с президентом "Барселоны"

Неделю назад капитан "Барселоны" Лионель Месси провёл встречу с президентом клуба Жозепом Бартомеу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболист и функционер встретились дома у аргентинца. Подробности их разговора неизвестны.

Предполагается, что стороны обсуждали поражение от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов, предстоящий финал Кубка Испании с "Валенсией", а также планы на будущее.

В текущем сезоне 31-летний Месси забил 50 голов и сделал 22 ассиста в 49 матчах за "Барселону".

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