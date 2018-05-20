Месси убедил Гризманна перебраться в "Барселону"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси убедил форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна перебраться в свой клуб.

Так, по сведениям AS, аргентинец лично связывался лидером атак "матрасников", чтобы обсудить с ним его возможный переезд на "Камп Ноу". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" сообщил французу, что раздевалка "сине-гранатовых" встретит его с распростертыми объятиями. Издание утверждает, что Гризманн ответил согласием на доводы Месси.

Напомним, Месси, вероятнее всего не выйдет в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Реалом Сосьедад". | soccernews.ru