Месси убедил Гризманна перебраться в "Барселону"

Теги лионель мессиатлетико мадридбарселонаантуан гризманн

Месси убедил Гризманна перебраться в "Барселону"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси убедил форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна перебраться в свой клуб.

Так, по сведениям AS, аргентинец лично связывался  лидером атак "матрасников", чтобы обсудить с ним его возможный переезд на "Камп Ноу". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" сообщил французу, что раздевалка "сине-гранатовых" встретит его с распростертыми объятиями. Издание утверждает, что Гризманн ответил согласием на доводы Месси.

Напомним, Месси, вероятнее всего не выйдет в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Реалом Сосьедад". | soccernews.ru

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