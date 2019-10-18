Месси: "Участие Роналду делало эль-класико гораздо более особенными"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в эфире шоу "Perros de la Calle" на Radio Metro сказал, что Эль-Класико с Криштиану Роналду было особенным.
Напомним, Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" в 2018 году.
"Было отлично, когда Роналду играл в чемпионате Испании. Его участие делало эль-класико и в целом Ла Лигу гораздо более особенными. Благодаря ему конкуренция возрастала", - сказал аргентинец.
Напомним, из-за протестов, проходящих в Каталонии, матч 10-го тура Примеры "Барселона" - "Реал" был перенесен с октября на декабрь.
Роналду провел в мадридском клубе 9 сезонов, сыграл 438 матчей и забил 451 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2