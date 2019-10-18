Месси: "Участие Роналду делало эль-класико гораздо более особенными"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в эфире шоу "Perros de la Calle" на Radio Metro сказал, что Эль-Класико с Криштиану Роналду было особенным.

Напомним, Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" в 2018 году.

"Было отлично, когда Роналду играл в чемпионате Испании. Его участие делало эль-класико и в целом Ла Лигу гораздо более особенными. Благодаря ему конкуренция возрастала", - сказал аргентинец.

Напомним, из-за протестов, проходящих в Каталонии, матч 10-го тура Примеры "Барселона" - "Реал" был перенесен с октября на декабрь.

Роналду провел в мадридском клубе 9 сезонов, сыграл 438 матчей и забил 451 гол.

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