Месси удивил болельщиков, купив айфон и покрыл его золотом в 24 карата

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Месси удивил болельщиков, купив айфон и покрыл его золотом в 24 карата

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси купил телефон за 1300 евро. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, после покупки аргентинец решил приукрасить свой телефон золотом в 24 карата. Таким образом стоимость гаджета увеличилась в 5 раз.  

На заднем корпусе телефона нарисована цифра 10, эмблема каталонского клуба и сборной Аргентины, а также имена жены и детей.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 37 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 21 результативную передачу.

Не пропустите: Пассарелла - о выступлениях Месси за сборную Аргентины: "В "Барселоне" у него совсем другое отношение к делу". | http://soccernews.ru

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