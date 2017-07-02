Месси удивил своим субботним поступком

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси, который только позавчера отыграл свадьбу со своей многолетней подругой Антонеллой Роккуццо, удивил своим субботним поступком.

Как информирует AS, уже утром 1 июля аргентинский бомбардир на своем частном самолете отправился в Испанию, чтобы уже в самое ближайшее время, наконец таки, продлить контракт со своим клубом.

Отметим, что действующее соглашение Месси с "Барселоной" истекает летом следующего года.

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