Месси удивлён невыходом сборной Чили на ЧМ-2018

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Месси удивлён невыходом сборной Чили на ЧМ-2018

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси выразил удивление в связи с тем, что национальная команда Чили не сумела пробиться на ЧМ-2018.

"Я удивлён тем, что сборная Чили не вышла на Чемпионат Мира в России. Их национальная команда была чемпионом последних двух Кубков Америки. У них была отличная команда с очень хорошими игроками. Это говорит о том, насколько сложным является южноамериканский отборочный турнир, где никто не отдаст тебе очки" - цитирует Месси Marca.

Напомним, что сборная Чили потеряла шансы стать участником мундиаля в последнем туре отбора из-за поражения от немотивированной в турнирном плане Бразилии. 

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