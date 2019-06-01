Месси удивлён решением "Реала" продать Роналду

1 Теги лионель мессикриштиану роналдуювентусреал мадридбарселона

Месси удивлён решением "Реала" продать Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси порассуждал об уходе из мадридского "Реала" нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, что прошлым летом "Ювентус" купил звёздного португальца за 117 миллионов евро.

"Ещё в начале сезона я говорил об этом, и тогда в Мадриде разозлились из-за моих слов. Но это правда. Как можно отпустить игрока, который забивал по 50 голов за сезон? Неудивительно, что "Реал" столкнулся с кризисом. Неудачи настигли бы любую команду после ухода Криштиану. Конечно, Ла Лига скучает по нему, поскольку топ-игроки делают турнир конкурентоспособнее. Было здорово, когда он играл здесь. Это мотивировало нас обоих постоянно совершенствоваться", - цитирует 31-летнего аргентинца Marca.

34-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

В дебютном сезоне в составе "Ювентуса" форвард провёл 43 игры, поразил ворота соперников 28 раз и 13 раз ассистировал партнёрам.

Не пропустите: Месси скучает по Хави и Иньесте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Кто может не согласиться со словами Месси,этот тот самый случай,когда игрок должен был остаться легендой Реала,он единственный,у кого в те сложные времена не опускались руки и он пытался тащить Реал,пока остальные боялись выйти к журналистам и извиниться за свою игру,он делал это,Лигу Чемпионов 2018 он выиграл в одиночку,пока остальные набрали в штаны,согласен,4 лч было бы выиграть трудно даже с Роналду,но победить в кубке Короля,где с Барсой Роналду мог завести коллектив,в Ла-Лиге отрыв был бы не такой большой,в ЛЧ мы могли бы более уверенно выступить в групповом этапе,а в ПЛЕЙ-ОФФ пройти дальше 1/8,сезон мог получиться гораздо лучше,но мы предпочли 12 поражении в Ла-Лиге,позорный вылет от Аякса (3-5) по сумме двух матчей и позорные 1-4 на Бернабеу и такой же позор в кубке (1-4) по сумме и 0-3 на Бернабеу!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали подробности трагического ДТП с участием Рейеса

СМИ узнали подробности трагического ДТП с участием Рейеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов