Месси удивлён решением "Реала" продать Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси порассуждал об уходе из мадридского "Реала" нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, что прошлым летом "Ювентус" купил звёздного португальца за 117 миллионов евро.

"Ещё в начале сезона я говорил об этом, и тогда в Мадриде разозлились из-за моих слов. Но это правда. Как можно отпустить игрока, который забивал по 50 голов за сезон? Неудивительно, что "Реал" столкнулся с кризисом. Неудачи настигли бы любую команду после ухода Криштиану. Конечно, Ла Лига скучает по нему, поскольку топ-игроки делают турнир конкурентоспособнее. Было здорово, когда он играл здесь. Это мотивировало нас обоих постоянно совершенствоваться", - цитирует 31-летнего аргентинца Marca.

34-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

В дебютном сезоне в составе "Ювентуса" форвард провёл 43 игры, поразил ворота соперников 28 раз и 13 раз ассистировал партнёрам.

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