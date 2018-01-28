Месси удивлен уровнем игры Коутиньо
Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси был приятно удивлен уровнем игры своего нового партнера по команде Филиппе Коутиньо.
Как информирует испанская пресса, аргентинский форвард остался доволен не только дебютом бывшего игрока английского "Ливерпуля" за "сине-гранатовых" в кубковой игре против "Эспаньола", но и его работой на тренировках.
Напомним, Месси и Суарес могут повторить рекорд Ла Лиги. | soccernews.ru
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