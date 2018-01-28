Месси удивлен уровнем игры Коутиньо

Теги барселоналионель мессифилиппе коутиньо

Месси удивлен уровнем игры КоутиньоВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси был приятно удивлен уровнем игры своего нового партнера по команде Филиппе Коутиньо.

Как информирует испанская пресса, аргентинский форвард остался доволен не только дебютом бывшего игрока английского "Ливерпуля" за "сине-гранатовых" в кубковой игре против "Эспаньола", но и его работой на тренировках.

Напомним, Месси и Суарес могут повторить рекорд Ла Лиги. | soccernews.ru

комментарии
хакер

через пару лет каутиньо уйдёт с барсы так как он будет в тени месси

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Данька

Не думаю. Он сам говорил, что мечтал играть за "сине-гранатовых", да и Месси через несколько лет, скорее всего, завершит карьеру, что очень печально для фанов Барсы.

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Nava

...и не только для фанов Барсы

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