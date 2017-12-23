Месси удвоил преимущество над "Реалом" с пенальти, "сливочные" остались в меньшинстве

Теги реал мадридбарселонадани карвахальлионель месси

Месси удвоил преимущество над "Реалом" с пенальти, "сливочные" остались в меньшинстве

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил второй гол своей команды в матче 17-го тура испанской Примеры против "Реала".

30-летний аргентинец успешно реализовал пенальти, которое было назначено за фол последней надежды в исполнении Дани Карвахаля, получившего за это красную карточку.

Видео: Удаление Карвахаля и гол Месси 

Не пропустите: Луис Суарес открыл счёт в Эль Класико. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов