Месси удвоил преимущество над "Реалом" с пенальти, "сливочные" остались в меньшинстве

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил второй гол своей команды в матче 17-го тура испанской Примеры против "Реала".

30-летний аргентинец успешно реализовал пенальти, которое было назначено за фол последней надежды в исполнении Дани Карвахаля, получившего за это красную карточку.

Видео: Удаление Карвахаля и гол Месси

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