Месси улетел из Барселоны на Ибицу: названа причина

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Месси улетел из Барселоны на Ибицу: названа причина

Фото инстаграм Лионеля Месси

Бывший капитан "Барселоны" Лионель Месси в понедельник вечером прибыл на Ибицу, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, на острове 34-летний футболист встретится с представителями ПСЖ. Стороны постараются уладить последние детали контракта.

Стоит отметить, что именно на Ибице уговорили Неймара стать игроком парижского клуба.

Месси является свободным агентом. Ожидается, что он заключит с французским грандом соглашение по схеме "2+1".

Не пропустите: Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси. | http://soccernews.ru
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