Месси ушел в отрыв от Салаха в споре за "Золотую бутсу"

Теги лионель мессимохамед салах

Месси ушел в отрыв от Салаха в споре за "Золотую бутсу"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси ушел в отрыв от вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в споре за "Золотую бутсу".

Так, после вчерашнего гола аргентинца в ворота "Вильярреала" в активе аргентинца стало 34 результативных удара в текущем розыгрыше Ла Лиги, что на три больше, нежели имеется в послужном списке его главного конкурента в лице египтянина в АПЛ. Учитывая, что Салаху с его "Ливерпулем" осталось сыграть всего одну игру в чемпионате, кажется, что борьба за "Золотую бутсу" в нынешнем сезоне уже завершена.

Напомним, Мотта рассказал, как он останавливал Месси на тренировке "Барселоны". | soccernews.ru

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