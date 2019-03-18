Месси установил клубный рекорд "Барселоны"

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Месси установил клубный рекорд "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял участие в матче 28-го тура Примеры против "Бетиса", который завершился со счётом 4:1 в пользу "сине-гранатовых".

Эта победа стала для звёздного аргентинца 477-й в составе "блауграны" во всех турнирах. Таким образом, 31-летний футболист установил новый клубный рекорд по этому показателю.

Месси превзошёл достижение Хави, который в период с 1998 по 2015 год выиграл 476 матчей в футболке "Барсы".

Напомним, что форвард является воспитанником каталонского клуба, за основную команду выступает с 2003 года.

Не пропустите: Месси за последние восемь лет забил штрафных больше, чем "Реал". | http://soccernews.ru

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