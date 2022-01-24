Месси установил личный антирекорд

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Месси установил личный антирекорд

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий Лионель Месси забил всего 1 гол в 12 матчах Лиги 1 после перехода в ПСЖ.

Звёздный футболист отличился 20 ноября в поединке против "Нанта" (3:1).

В воскресенье 34-летний аргентинец впервые сыграл после перенесённого коронавируса, однако не смог поразить ворота "Реймса".

Как сообщает Stats Foot, 1 гол в 12 играх чемпионата - это худший результат в карьере Месси.

Не пропустите: Маркиньос высказался о Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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