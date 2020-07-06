Месси установил личный рекорд по голевым передачам за сезон Примеры

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Месси установил личный рекорд по голевым передачам за сезон Примеры

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сделал два ассиста в матче 34-го тура Примеры против "Вильярреала" (4:1).

В текущем розыгрыше чемпионата Испании в активе звёздного аргентинца 20 результативных передач.

Как сообщает Opta, это лучший результат в карьере 33-летнего нападающего.

Ранее личным рекордом Месси были 19 голевых пасов в Примере сезона 2014/15.

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