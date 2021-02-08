Месси установил личный рекорд в матче с "Бетисом"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился новым достижением по итогам матча 22-го тура Примеры против "Бетиса" (3:2).

Звёздный аргентинец начал игру на скамейке запасных, а появившись на поле отличился спустя 136 секунд.

Как сообщает Opta, это самый быстрый гол Месси в чемпионате Испании после выхода на замену.

Всего в текущем сезоне 33-летний форвард забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 26 матчах.

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