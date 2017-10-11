Месси установил несколько уникальных достижений в сборной

Теги лионель мессиаргентина

Месси установил несколько уникальных достижений в сборнойЗабив три гола в матче квалификации ЧМ с Эквадором (3:1), форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал самым результативным игроком в истории отборочных циклов в Южной Америке. На счету аргентинца 20 забитых мячей.

Также следует отметить, что последний раз в составе сборной Аргентины забивал другой футболист (кроме Месси) 16 ноября 2016 года. Речь идет об официальных встречах. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Бабалду может АНДОРРЕ)))

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Messi

да Бабалду только ЧЕ выйграл и всего то.. а выиграть у Эквадора не каждый может.

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Messi

ну все бляяя ЗМ мой, кто может 20 голов забить, Роналду точно не может.

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5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
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