Месси установил несколько уникальных достижений в сборной

Забив три гола в матче квалификации ЧМ с Эквадором (3:1), форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал самым результативным игроком в истории отборочных циклов в Южной Америке. На счету аргентинца 20 забитых мячей.

Также следует отметить, что последний раз в составе сборной Аргентины забивал другой футболист (кроме Месси) 16 ноября 2016 года. Речь идет об официальных встречах. | soccernews.ru