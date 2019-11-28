Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов

Капитану "Барселоны" Лионелю Месси покорился очередной рекорд Лиги Чемпионов.

Сообщается, что 32-летний аргентинец, отличившись в матче с дортмундской "Боруссией", забил в ворота 34 разных команд в самом престижном еврокубковом турнире.

Это лучший результат в истории ЛЧ. Форвард "Барсы" превзошёл достижение Криштиану Роналду и Рауля, которые огорчали 33 различных соперников.

Напомним, что Месси всю карьеру провёл в каталонском клубе, в Лиге Чемпионов он забил 114 голов в 140 матчах.

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