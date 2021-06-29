Месси установил новый рекорд сборной Аргентины

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провёл 148-й матч за национальную команду.

Форвард "Барселоны" принял участие в игре Кубка Америки против Боливии (4:1).

148 матчей в составе "альбиселесте" - это новый рекорд. Месси превзошёл достижение Хавьера Маскерано (147).

34-летний нападающий выступает за сборную Аргентины с 2005 года, в его активе 75 голов и 52 ассиста.

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