Месси установил новый рекорд сборной Аргентины

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Месси установил новый рекорд сборной Аргентины

Фото твиттер Leo Messi 10

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провёл 148-й матч за национальную команду.

Форвард "Барселоны" принял участие в игре Кубка Америки против Боливии (4:1).

148 матчей в составе "альбиселесте" - это новый рекорд. Месси превзошёл достижение Хавьера Маскерано (147).

34-летний нападающий выступает за сборную Аргентины с 2005 года, в его активе 75 голов и 52 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" может объявить о продлении контракта с Месси в день рождения Лапорты. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Лео Король футбола и это знает даже мой кот Бадр и моя тупая как дверь сестра!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ещё один липовый рекорд 'великого' - Дубль Боливии ... У Роналду на этом евро 3 дубля - Франции , Германии и Венгрии ... Всем ясно? ... Хе-хе ...

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