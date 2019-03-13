Месси установил очередное невероятное достижение



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лиона" (2:0, идет первый тайм).

Форвард отличился с пенальти и забил свой 35-й гол в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Таким образом, Месси забивает не менее 35 голов в 11-м сезоне подряд.

31-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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