Месси установил очередной рекорд

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Месси установил очередной рекорд

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (4:2), принеся команде победу.

Этот результат стал 50-м по счету хет-триком в карьере аргентинца. 

У Криштиану Роналду 51 хет-трик.

"Барселона" с 56 баллами занимает 1 место турнирной таблицы Примеры.

В текущем сезоне Месси участвовал в 23 матчах, отметившись 25 голами и 13 результативными передачами.

А еще: "Барселону" может покинуть один из лидеров команды | http://soccernews.ru

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