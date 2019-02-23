Месси установил очередной рекорд
Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (4:2), принеся команде победу.
Этот результат стал 50-м по счету хет-триком в карьере аргентинца.
У Криштиану Роналду 51 хет-трик.
"Барселона" с 56 баллами занимает 1 место турнирной таблицы Примеры.
В текущем сезоне Месси участвовал в 23 матчах, отметившись 25 голами и 13 результативными передачами.
А еще: "Барселону" может покинуть один из лидеров команды | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|24
|37
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Эспаньол
|25
|30
|14
|Леганес
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19