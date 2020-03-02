Месси установил очередной рекорд "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси вновь переписал историю каталонского клуба.

32-летний аргентинец стал рекордсменом "сине-гранатовых" по числу матчей против мадридского "Реала".

Вчерашнее Эль Класико стало для Месси 43-м в карьере и он обошёл по этому показателю Хави (42).

В 43 матчах форвард забил 26 голов и является лучшим бомбардиром в истории противостояния.

Не пропустите: Бензема провёл юбилейный матч в Ла Лиге. | http://soccernews.ru