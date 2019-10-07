Месси установил очередной рекорд чемпионата Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым игроком в 21 веке, который забивает голы в 16 сезонах чемпионата Испании подряд. Форвард отметился очередным голом в матче 8-го тура Примеры с "Севильей" (4:0), отличившись после штрафного удара.
Таким образом, форвард забил свой первый гол в нынешнем сезоне. Напомним, что Месси получил травму во время предсезонной подготовки, из-за чего пропустил несколько матчей.
32-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны". На его счету 604 гола в 692 матчах за клуб. Контракт форварда с каталонцами действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не наладятся отношения с Месси. | http://soccernews.ru
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|М
|О
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|Реал Мадрид
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|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2