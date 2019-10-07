Месси установил очередной рекорд чемпионата Испании

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Месси установил очередной рекорд чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым игроком в 21 веке, который забивает голы в 16 сезонах чемпионата Испании подряд. Форвард отметился очередным голом в матче 8-го тура Примеры с "Севильей" (4:0), отличившись после штрафного удара.

Таким образом, форвард забил свой первый гол в нынешнем сезоне. Напомним, что Месси получил травму во время предсезонной подготовки, из-за чего пропустил несколько матчей.

32-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны". На его счету 604 гола в 692 матчах за клуб. Контракт форварда с каталонцами действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не наладятся отношения с Месси.  | http://soccernews.ru
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