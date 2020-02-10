Месси установил очередной рекорд Ла Лиги

Капитан "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд чемпионата Испании.

В стартовом составе в рамках Примеры 33-летний игрок провел 416 матчей. Среди футболистов, родившихся не в Испании, это рекордный показатель.

Ранее данный рекорд принадлежал бразильцу Донато - в его активе 415 матчей в старте. Он выступал в "Атлетико" и "Депортиво".

Напомним, вчера, 9 февраля Месси отдал три ассиста в матче 23-го тура с "Бетисом" (3:2). Именно эта игра стала для аргентинца рекордной.

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