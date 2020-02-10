Месси установил очередной рекорд Ла Лиги

Теги лионель мессибарселона

Месси установил очередной рекорд Ла Лиги

Капитан "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд чемпионата Испании.

В стартовом составе в рамках Примеры 33-летний игрок провел 416 матчей. Среди футболистов, родившихся не в Испании, это рекордный показатель.

Ранее данный рекорд принадлежал бразильцу Донато - в его активе 415 матчей в старте. Он выступал в "Атлетико" и "Депортиво".

Напомним, вчера, 9 февраля Месси отдал три ассиста в матче 23-го тура с "Бетисом" (3:2). Именно эта игра стала для аргентинца рекордной.

Не пропустите: "Барселона" определила главную трансферную цель на лето. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рубин" может вернуться на "Казань-Арену" уже весной

"Рубин" может вернуться на "Казань-Арену" уже весной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов