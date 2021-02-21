Месси установил очередной рекорд Ла Лиги. Он превзошел достижение Роналду

Теги криштиану роналдулионель месси

Месси установил очередной рекорд Ла Лиги. Он превзошел достижение РоналдуСегодня "Барселона" в рамках 24 тура Ла Лиги встречалась с "Кадисов" и сыграла вничью 1:1. Гол у хозяев забил нападающий Лионель Месси с пенальти.

Этот одиннадцатиметровый удар стал для аргентинца 73 за время его выступления в Испании. Больше, чем Месси, никто в Ла Лиге пенальти не пробивал. Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду. португалец подходил к "точке" 72 раза.

В текущем сезоне Ла Лиги Месси выходил на поле в 20 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 3 результативные передачи.

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