Месси установил очередной рекорд Ла Лиги. Он превзошел достижение Роналду
Сегодня "Барселона" в рамках 24 тура Ла Лиги встречалась с "Кадисов" и сыграла вничью 1:1. Гол у хозяев забил нападающий Лионель Месси с пенальти.
Этот одиннадцатиметровый удар стал для аргентинца 73 за время его выступления в Испании. Больше, чем Месси, никто в Ла Лиге пенальти не пробивал. Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду. португалец подходил к "точке" 72 раза.
В текущем сезоне Ла Лиги Месси выходил на поле в 20 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18