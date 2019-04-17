Месси установил очередной рекорд Лиги Чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Теперь в активе 31-летнего аргентинца 24 гола в ворота английских команд. Это новый рекорд турнира.

Месси забил 9 мячей "Арсеналу", 6 - "Манчестер Сити", 4 - "Манчестер Юнайтед", 3 - "Челси", 2 - "Тоттенхэму".

Стоит отметить, что всего форвард провёл 32 матча в ЛЧ с командами из АПЛ.

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