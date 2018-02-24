Месси установил очередной рекорд Примеры

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Месси установил очередной рекорд Примеры

Форвард "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Жироны".

Таким образом, 30-летний аргентинец забил в ворота уже 36-й команды Примеры. Как сообщает Opta, это новый рекорд турнира.

Месси обошёл Рауля Гонсалеса и Ариса Адуриса, которые огорчали 35 испанских команд. 

Не пропустите: "Барселона" не проигрывает в каталонских дерби в Примере с февраля 2009 года. | http://soccernews.ru

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