Месси установил очередной рекорд в Испании

Теги лионель мессибарселона

Месси установил очередной рекорд в ИспанииНападающий "Барселоны" Лионель Месси забил 20-й  мяч в текущем сезоне чемпионата Испании.

Аргентинец отметился голом в матче первенства страны с "Алавесом" (2:1).

Таким образом, аргентинец стал первым игроком, который забивает не менее 20 голов в Примере в течение 10 сезонов подряд.

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