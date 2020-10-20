Месси установил очередной рекорд в составе "Барсы"

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Месси установил очередной рекорд в составе "Барсы"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси вышел в старте на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ференцварошем" (2:0; первый тайм).

Таким образом, форвард проводит 17-сезон ЛЧ в составе каталонского клуба. Этот показатель является рекордным для "Барсы".

Отметим, в этой встрече аргентинец открыл счет в матче.

В топ-4 по числу сезонов, проведенных Лиге Чемпионов за "сине-гранатовых" вошли экс-хавбеки команды Хави (16 сезонов), и Андрес Иньеста (15), а также защитник Карлес Пуйоль (14).

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