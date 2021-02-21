Месси установил рекорд "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом клуба по числу матчей в стартовом составе в чемпионате Испании.

Месси вышел в основе в 506-й раз в карьере в матче 24-го тура Ла Лиги с "Кадисом". По этому показателю форвард обошел легенду "Барселоны" Хави (505).

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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