Месси установил рекорд "Барселоны"

Теги лионель мессибарселонастатистика

Месси установил рекорд "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом клуба по числу матчей в стартовом составе в чемпионате Испании.

Месси вышел в основе в 506-й раз в карьере в матче 24-го тура Ла Лиги с "Кадисом". По этому показателю форвард обошел легенду "Барселоны" Хави (505).

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" ухудшил условия контракта для Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" может снизить для "Уфы" сумму выкупа Урунова, но при одном условии

"Спартак" может снизить для "Уфы" сумму выкупа Урунова, но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов