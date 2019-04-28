Месси установил рекорд чемпионата Испании по голам после выхода на замену

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Месси установил рекорд чемпионата Испании по голам после выхода на замену
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в матче 35-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:0).

Форвард начал матч в запасе, вышел на поле во втором тайме и забил гол на 62-й минуте.

Для аргентинца этот гол стал 24-м в Примере после выхода на замену, что является рекордным показателем в XXI веке.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 46 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси - рекордсмен "Барселоны" по чемпионским титулам. | http://soccernews.ru

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