Месси установил рекорд Эль Класико, Рамос - антирекорд

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" на выезде крупно обыграла мадридский "Реал" со счётом 3:0.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Таким образом, нападающий "блауграны" Лионель Месси установил рекорд по числу побед над "сливочными" на "Сантьяго Бернабеу". В его активе 11 выигрышей на домашнем стадионе королевского клуба.

А вот капитан "Реала" Серхио Рамос стал автором похожего антирекорда - 11 поражений в домашних Эль Класико, больше всех в истории.

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