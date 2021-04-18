Месси установил рекорд Кубка Испании

Фото: твиттер Opta/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром финальных матчей Кубка Испании.

В финале Кубка короля с "Атлетиком" (4:0) Месси оформил дубль и на его счету стало 10 голов в решающих поединках. По этому показателю он обошел легендарного нападающего "Атлетика" Тельмо Сарру (9).

33-летний Месси является воспитанником и лучшим бомбардиром в истории "Барселоны". Он провел за клуб 771 матч и забил 665 голов. 10-кратный чемпион Испании, 7-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель клубного чемпионата мира. Также форвард становился Олимпийским чемпионом в составе сборной Аргентины.

Не пропустите: Месси выиграл 35-й трофей в составе "Барселоны". | http://soccernews.ru