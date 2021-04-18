Месси установил рекорд Кубка Испании

Теги лионель мессибарселонастатистика

Месси установил рекорд Кубка Испании

Фото: твиттер Opta/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром финальных матчей Кубка Испании.

В финале Кубка короля с "Атлетиком" (4:0) Месси оформил дубль и на его счету стало 10 голов в решающих поединках. По этому показателю он обошел легендарного нападающего "Атлетика" Тельмо Сарру (9).

33-летний Месси является воспитанником и лучшим бомбардиром в истории "Барселоны". Он провел за клуб 771 матч и забил 665 голов. 10-кратный чемпион Испании, 7-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель клубного чемпионата мира. Также форвард становился Олимпийским чемпионом в составе сборной Аргентины.

Не пропустите: Месси выиграл 35-й трофей в составе "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 апреля

Главные новости дня: 17 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов