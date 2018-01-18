Месси установил рекорд по незабитым пенальти в Испании

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Месси установил рекорд по незабитым пенальти в ИспанииНападающий "Барселоны" Лионель Месси не смог реализовать пенальти в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с "Эспаньолом" (0:1).

Это уже третий случай в текущем сезоне, когда звезда "Барселоны" не забивает с 11-метровой отметки. Это худший результат в Испании.

Всего Месси пробивал шесть пенальти в нынешнем сезоне.

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