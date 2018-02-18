Месси установил рекорд Примеры

Форвард "Барселоны" Лионель Месси в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" снова попал в штангу.

Как сообщает Opta, 30-летний аргентинец в 14-й раз угодил в каркас ворот в текущем розыгрыше Примеры и это новый рекорд турнира.

В этом сезоне Месси сыграл за "Барселону" 37 матчей, забил 27 голов и сделал 17 результативных передач.

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