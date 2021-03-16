Месси установил рекорд топ-5 лиг Европы

Капитан "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в игре против "Уэски" (4:1).

Это был 20-й и 21-й голы Месси в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

Как сообщает ESPN, аргентинец стал первым футболистом в истории, который забил 20 и более голов в 13 сезонах кряду в топ-5 лиг Европы.

Всего в этом сезоне на счету Месси 27 голов и 10 ассистов в 36 матчах.

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