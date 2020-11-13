"Ты дважды поднасрал нам": Месси устроил перепалку с судьей в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем

Теги аргентинапарагвайлионель месси

"Ты дважды поднасрал нам": Месси устроил перепалку с судьей в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем

У капитана сборной Аргентины Лионеля Месси произошёл конфликт с арбитром во время матча квалификации ЧМ-2022 против Парагвая (1:1).

Бразильский судья Рафаэль Клаус сначала назначил спорный пенальти в ворота "альбиселесте", а затем отменил гол форварда "Барселоны" после консультации с VAR.

Оба решения Месси не понравились, вследствие чего он сказал рефери: "Ты дважды поднасрал нам".

Мнение капитана поддержал и главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, который охарактеризовал работу судейской бригады словом "позор".

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