"Ты дважды поднасрал нам": Месси устроил перепалку с судьей в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем
У капитана сборной Аргентины Лионеля Месси произошёл конфликт с арбитром во время матча квалификации ЧМ-2022 против Парагвая (1:1).
Бразильский судья Рафаэль Клаус сначала назначил спорный пенальти в ворота "альбиселесте", а затем отменил гол форварда "Барселоны" после консультации с VAR.
Оба решения Месси не понравились, вследствие чего он сказал рефери: "Ты дважды поднасрал нам".
Мнение капитана поддержал и главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, который охарактеризовал работу судейской бригады словом "позор".
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