Месси устроил тематическую вечеринку для младшего сына

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо устроили вечеринку для младшего сына Чико с тематикой Король-Лев.

"Нашему ребенку исполнилось два года! От всего сердца поздравляем тебя с днем ​​рождения. Мы любим тебя до бесконечности. Будь счастлив сегодня и всегда", - написала Антонела в своем Instagram.

Напомним, что у Месси есть еще двое сыновей - 7-летний Тьяго и 4-летний Матео.

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