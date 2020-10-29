Месси уступает только одному игроку по числу ассистов в Лиге Чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отдал голевой пас на Усмана Дембеле в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (2:0).

Для звёздного аргентинца этот ассист стал 35-м в рамках самого престижного еврокубкового турнира.

По этому показателю Месси уступает только одному игроку - форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого 38 результативных передач в ЛЧ.

Стоит отметить, что в рейтинге лучших бомбардиров Лиги Чемпионов нападающий "Барсы" также идёт вторым после португальца - 116 голов против 130.

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