Месси уже хочет четвертого ребенка

Теги лионель месси

Месси уже хочет четвертого ребенкаФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что они с женой Антонелой Роккуццо, которая сейчас находится в положении, уже задумываются о четвертом ребенке.

В частности, как информирует sport.es, аргентинский бомбардир заявил, что он и его супруга после того, как на свет появится их третий сын, будут работать над тем, чтобы в их семье появилась и девочка.

Напомним, Месси и Роккуццо уже воспитывают двух сыновей - 5-летнего Тьяго и 2-летнего Матео.

Не пропустите: Месси опроверг слухи о том, что он определяет состав сборной Аргентины на игры. | soccernews.ru

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