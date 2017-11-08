Месси уже хочет четвертого ребенка

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что они с женой Антонелой Роккуццо, которая сейчас находится в положении, уже задумываются о четвертом ребенке.

В частности, как информирует sport.es, аргентинский бомбардир заявил, что он и его супруга после того, как на свет появится их третий сын, будут работать над тем, чтобы в их семье появилась и девочка.

Напомним, Месси и Роккуццо уже воспитывают двух сыновей - 5-летнего Тьяго и 2-летнего Матео.

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