Месси в 10-й раз подпишет контракт с "Барселоной"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с клубом, сообщает ESPN.
По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2023 года. Таким образом, форвард в 10-й раз за карьеру подпишет контракт с "Барселоной". Его нынешний контракт действует до 2021 года.
32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за клуб он провел 687 матчей во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец выиграл 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, а также четыре Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32