Месси в 10-й раз подпишет контракт с "Барселоной"

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Месси в 10-й раз подпишет контракт с "Барселоной"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с клубом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2023 года. Таким образом, форвард в 10-й раз за карьеру подпишет контракт с "Барселоной". Его нынешний контракт действует до 2021 года.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за клуб он провел 687 матчей во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец выиграл 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, а также четыре Лиги Чемпионов.

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