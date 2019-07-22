Месси в 10-й раз подпишет контракт с "Барселоной"



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с клубом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2023 года. Таким образом, форвард в 10-й раз за карьеру подпишет контракт с "Барселоной". Его нынешний контракт действует до 2021 года.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за клуб он провел 687 матчей во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец выиграл 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, а также четыре Лиги Чемпионов.