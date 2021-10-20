Месси в 12-й раз забил 40 голов за год
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в 12-й раз в карьере забил 40 голов за календарный год.
В 2021 году форвард забивал за ПСЖ, "Барселону" и сборную Аргентины. Стоит отметить, что Месси владеет мировым рекордом. В 2012 году он забил 91 гол.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ шесть матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Месси приблизился к рекорду Роналду по числу голов в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Реала", дубль Месси, крупные победы "Сити" и "Аякса": результаты Лиги чемпионов 19 октября
-
"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Атлетико"
-
Месси принес ПСЖ победу в матче с "РБ Лейпциг"
-
"Аякс" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов
-
"Реал" уничтожил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов в Киеве
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 октября
-
Месси в 12-й раз забил 40 голов за год
-
Ибрагимович ударил ногой в голову игрока "Порту". Арбитр принял странное решение
-
Симеоне объяснил, почему не пожал руку Клоппу после матча Лиги чемпионов
-
Гвардиола высказался о победе "Ман Сити" над "Брюгге"
-
Гризманн ударил Фирмино ногой в голову и получил красную карточку (фото)
-
Месси приблизился к Роналду по числу голов в Лиге чемпионов
-
Феерия "Реала", дубль Месси, крупные победы "Сити" и "Аякса": результаты Лиги чемпионов 19 октября
-
"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Атлетико"
-
2
Месси принес ПСЖ победу в матче с "РБ Лейпциг"
-
"Порту" обыграл "Милан" в Лиге чемпионов
-
"Аякс" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов
-
"Реал" уничтожил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов в Киеве
-
"Интер" уверенно победил "Шериф" в матче Лиги чемпионов
-
Маунт может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси"
-
Мохамед Салах установил рекорд "Ливерпуля"
-
Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
2
Пике высказался о возможном вручении "Золотого мяча" Месси
-
Бензема ярко высказался об игре вместе с Роналду
-
Лучший бомбардир "Лестера" может пропустить матч со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13