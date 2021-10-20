Месси в 12-й раз забил 40 голов за год

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в 12-й раз в карьере забил 40 голов за календарный год.

В 2021 году форвард забивал за ПСЖ, "Барселону" и сборную Аргентины. Стоит отметить, что Месси владеет мировым рекордом. В 2012 году он забил 91 гол.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ шесть матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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