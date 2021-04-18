Месси в 13-м сезоне подряд забил больше 30 голов

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Месси в 13-м сезоне подряд забил больше 30 голов

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил более 30 голов за сезон в 13-й раз подряд.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 40 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач.

Всего за клубную карьеру аргентинец принял участие в 771 поединке, в которых стал автором 665 забитых мячей, а также отдал 291 результативную передачу. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ну гений же!Как такой футбол не любить ...

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой любимый кот Бадр!

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