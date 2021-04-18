Месси в 13-м сезоне подряд забил больше 30 голов
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил более 30 голов за сезон в 13-й раз подряд.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 40 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач.
Всего за клубную карьеру аргентинец принял участие в 771 поединке, в которых стал автором 665 забитых мячей, а также отдал 291 результативную передачу. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Барселона" сделала Месси предложение о новом контракте. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14