Месси в 13-й раз подряд забил не менее 20 голов за сезон

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Месси в 13-й раз подряд забил не менее 20 голов за сезон

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в 13-й раз подряд забивает не менее 20  голов за сезон.

20-й гол в нынешнем сезоне аргентинец забил в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ, отличившись с пенальти.

В этом сезоне 33-летний Месси 15 раз отличился в чемпионов Испании, четыре мяча забил в Лиге Чемпионов и однажды забил в Кубке Испании.

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