Месси в 2017 году забил больше, чем любой другой игрок в Примере

Форвард "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче седьмого тура чемпионата Испании против "Лас Пальмаса".

Таким образом, 30-летний аргентинец забил уже 45 голов в составе "сине-гранатовых" в 2017 году.

Как сообщает Opta, Месси в этом году забил больше, чем любой другой игрок в Примере. При этом ближайший преследователь звезды каталонцев отстаёт на 14 мячей. | http://soccernews.ru