Месси в 5 матчах этого сезона набрал 6 очков по системе "гол+пас"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил первый гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Славией" (1:0, первый тайм).

Футболист отметился голом на 3-й минуте встречи, пробив после передачи от Артура.

Отметим, Месси забивает в третьем матче подряд. В 5 матчах этого сезона он набрал 6 (3+3) очков по системе "гол+пас".

Этот гол стал первым для аргентинца в матче Лиги Чемпионов сезона-2019/20.

"Барселона" на данный момент возглавляет турнирную таблице группы F, набрав 7 очков.

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