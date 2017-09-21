Месси в 5-ти турах Примеры забил столько же голов, сколько и "Реал"

Теги лионель мессиреал мадридбарселона

Месси в 5-ти турах Примеры забил столько же голов, сколько и "Реал"Форвард "Барселоны" Лионель Месси в пяти стартовых турах национального первенства забил девять голов - столько же, сколько забил действующий чемпион страны мадридский "Реал".

Всего "Барселона" забила 17 голов и лидирует в таблице с 15 очками. а "Реал" идет на седьмой строчке.

Читайте: "Бетис" сенсационно обыгрывает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"  | soccernews.ru

комментарии
Конь

Победитель эйбаров в чемпионате Люксембурга уже забил бы больше тысячи голов.Срочно выдать гнуму "Наизолотейший мяч" первой степени св вечное пользование. Глоры гнума,не благодарите!

Ответить
Месси

ха

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 5 15
2 Севилья 5 13
3 Атлетико Мадрид 5 11
4 Валенсия 5 9
5 Леванте 5 9
6 Реал Сосьедад 5 9
7 Бетис 5 9
8 Реал Мадрид 5 8
9 Вильярреал 5 7
10 Атлетик Бильбао 5 7
11 Леганес 5 7
12 Лас Пальмас 5 6
13 Эйбар 5 6
14 Хетафе 5 5
15 Жирона 5 5
16 Эспаньол 5 5
17 Сельта Виго 5 4
18 Депортиво Ла-Корунья 5 4
19 Алавес 5 0
20 Малага 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов