Месси в 5-ти турах Примеры забил столько же голов, сколько и "Реал"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси в пяти стартовых турах национального первенства забил девять голов - столько же, сколько забил действующий чемпион страны мадридский "Реал".

Всего "Барселона" забила 17 голов и лидирует в таблице с 15 очками. а "Реал" идет на седьмой строчке.

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