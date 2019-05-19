Месси в 6-й раз за карьеру забил 50 голов за сезон

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Месси в 6-й раз за карьеру забил 50 голов за сезон

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в матче 38-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (2:2).

Благодаря этому форвард в шестой раз в своей карьере забил 50 голов за сезоне. 

Аргентинец отметился 36 голами в Примере, став ее лучшим бомбардиром, 12 раз отличился в Лиге Чемпионов, а также забил два мяча в Кубке Испании. Кроме того, на его счету 22 результативные передачи.

Ранее 31-летний Месси забивал не менее 50 голов в сезонах: 2010/11 - 55, 2011/12 - 60, 2012/13 - 50, 2014/15 - 57 и 2016/17 - 52. 

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Людям давно уже пора быть выше противоречий и стараться быть свободными от диктата собственных вкусов, хотя бы в таких вопросах. Я персональный болельщик Пеналду уже много лет, но считаю Месси лучшим футболистом в истории футбола при этом.

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Крош
Крош

Страдаешь шизофренией недотролль?

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Карыч
Карыч

Раздвоением личности. Гелево-инопланетный.

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Крош
Крош

Похоже,он любит двойное проникновение сразу от 2 самых распиаренных ногомячистов.

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