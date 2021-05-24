Месси в 8-й раз забил больше голов за сезон, чем Роналду

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Месси в 8-й раз забил больше голов за сезон, чем Роналду

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в восьмой раз превзошел португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по общему числу голов за сезон во всех турнирах.

В завершившемся сезоне 33-летний Месси забил 38 голов в 47 поединках, а на счету 36-летнего Роналду оказалось 36 мячей в 44 встречах.

Месси и Роналду уже 17 сезонов соревнуются друг с другом на топ-уровне. На данный момент между ними восстановилось равенство по сезонам - 8:8, а однажды была зафиксирована ничья.

Soccernews подсчитал, кто из них забивал больше голов в чемпионате в каждом сезоне за указанный период.

2004/05: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 6 голов; Месси ("Барселона") - 1 гол.

2005/06: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 12 голов; Месси ("Барселона") - 8 голов.

2006/07: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 23 гола; Месси ("Барселона") - 17 голов.

2007/08: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 42 гола; Месси ("Барселона") - 16 голов.

2008/09: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 26 голов; Месси ("Барселона") - 38 голов.

2009/10: Роналду ("Реал") - 33 гола; Месси ("Барселона") - 47 голов.

2010/11: Роналду ("Реал") - 53 гола; Месси ("Барселона") - 53 гола.

2011/12: Роналду ("Реал") - 60 голов; Месси ("Барселона") - 73 гола.

2012/13: Роналду ("Реал") - 55 голов; Месси ("Барселона") - 60 голов.

2013/14: Роналду ("Реал") - 51 гол; Месси ("Барселона") - 41 гол.

2014/15: Роналду ("Реал") - 61 гол; Месси ("Барселона") - 58 голов.

2015/16: Роналду ("Реал") - 51 гол; Месси ("Барселона") - 41 гол.

2016/17: Роналду ("Реал") - 42 гола; Месси ("Барселона") - 54 гола.

2017/18: Роналду ("Реал") - 44 гола; Месси ("Барселона") - 45 голов.

2018/19: Роналду ("Ювентус") - 28 голов; Месси ("Барселона") - 51 гол.

2019/20: Роналду ("Ювентус") - 37 голов; Месси ("Барселона") - 31 гол.

2020/21: Роналду ("Ювентус") - 36 гол; Месси ("Барселона") - 38 голов.

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