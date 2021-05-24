Месси в 8-й раз забил больше голов за сезон, чем Роналду
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в восьмой раз превзошел португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по общему числу голов за сезон во всех турнирах.
В завершившемся сезоне 33-летний Месси забил 38 голов в 47 поединках, а на счету 36-летнего Роналду оказалось 36 мячей в 44 встречах.
Месси и Роналду уже 17 сезонов соревнуются друг с другом на топ-уровне. На данный момент между ними восстановилось равенство по сезонам - 8:8, а однажды была зафиксирована ничья.
Soccernews подсчитал, кто из них забивал больше голов в чемпионате в каждом сезоне за указанный период.
2004/05: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 6 голов; Месси ("Барселона") - 1 гол.
2005/06: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 12 голов; Месси ("Барселона") - 8 голов.
2006/07: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 23 гола; Месси ("Барселона") - 17 голов.
2007/08: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 42 гола; Месси ("Барселона") - 16 голов.
2008/09: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 26 голов; Месси ("Барселона") - 38 голов.
2009/10: Роналду ("Реал") - 33 гола; Месси ("Барселона") - 47 голов.
2010/11: Роналду ("Реал") - 53 гола; Месси ("Барселона") - 53 гола.
2011/12: Роналду ("Реал") - 60 голов; Месси ("Барселона") - 73 гола.
2012/13: Роналду ("Реал") - 55 голов; Месси ("Барселона") - 60 голов.
2013/14: Роналду ("Реал") - 51 гол; Месси ("Барселона") - 41 гол.
2014/15: Роналду ("Реал") - 61 гол; Месси ("Барселона") - 58 голов.
2015/16: Роналду ("Реал") - 51 гол; Месси ("Барселона") - 41 гол.
2016/17: Роналду ("Реал") - 42 гола; Месси ("Барселона") - 54 гола.
2017/18: Роналду ("Реал") - 44 гола; Месси ("Барселона") - 45 голов.
2018/19: Роналду ("Ювентус") - 28 голов; Месси ("Барселона") - 51 гол.
2019/20: Роналду ("Ювентус") - 37 голов; Месси ("Барселона") - 31 гол.
2020/21: Роналду ("Ювентус") - 36 гол; Месси ("Барселона") - 38 голов.
Не пропустите: Роналду в 9 сезонах обгонял Месси по голам в чемпионате. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14